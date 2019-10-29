Tüm yurtta 29 Ekim coşkusu

Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Marmaris’te vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile fener alayına katıldı. Çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla marşlar söyledi.