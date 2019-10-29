Tüm yurtta 29 Ekim coşkusu

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 29.10.2019 - 21:28 Son Güncelleme : 29.10.2019 - 22:24
Cumhuriyet'in ilanının 96'ıncı yıl dönümü dolayısıyla vatandaşların Anıtkabir'i ziyaretleri akşam saatlerinde de devam etti.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu. Dakikalarca süren gösteri boğazın birçok yerinden izlendi.
Beşiktaş'ta Cumhuriyet'in 96’ıncı yılı düzenlenen fener alayı, ses ve ışık gösterileriyle coşkuyla kutlandı.
İzmir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte 350 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.
Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşen fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken Dağı'nın zirvesine tırmanarak kutladı.
Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yılı etkinlikleri kapsamında Kırşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet ve Atatürk'e saygı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Sivas'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi.
Denizli'de Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında, bando takımı eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen yaklaşık 5 bin kişi, Cumhuriyet coşkusu yaşadı.
Antalya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 'Cumhuriyet Yürüyüşü ve Fener Alayı' düzenlendi.
Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 50 metre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi.
Elazığ’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 96. yıl dönümü, fener alayı yürüyüşüyle kutlandı.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi.
Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı düzenlendi. Atatürk Anıtı önünden başlayan yürüyüşte vatandaşlar, Çaycuma Belediye Bandosu eşliğinde ellerinde bayrak ve meşalelerle yürüdü.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Muğla'da "Cumhuriyet Engel Tanımaz" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan engelliler asker selamı verdi.
Muğla'nın Menteşe ve Marmaris ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Marmaris’te vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile fener alayına katıldı. Çok sayıda vatandaş ellerinde bayraklarla marşlar söyledi.
Tekirdağ'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet yürüyüşü düzenlendi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.
Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Kırklareli Valiliğince gerçekleştirilen fener alayında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüyüş gerçekleştirdi.
Kütahya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı gerçekleştirildi. Belediye Hizmet Binası önünde başlayıp Zafer Meydanı'na kadar devam eden yürüyüşe protokol üyeleriyle vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katıldı.