Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

İstanbul'dan Ankara'ya Sakarya'dan Trabzon'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü nedeniyle gün boyu süren kutlamalar akşam da fener alayları, video mapping gösterileri ve konserlerle devam etti. İşte Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntüler...

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 1

Tüm yurtta gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam da fener alayları, ‘video mapping’ gösterileri ve konser etkinlikleriyle devam etti.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 2

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Galata Kulesi'nde “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterimi yapıldı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 3

Gösteriyi biblerce kişi ilgiyle izledi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 4

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, İstanbul Boğazında havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şelale ve ışık gösterisi yapıldı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 5

Gösteri boğazda görsel şölen oluşturdu.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 6

ESKİŞEHİR'DE CUMHURİYET KUTLAMALARI

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 7

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 8

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene." diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 9

ANTALYA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 10

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 11

Konyaaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 12

Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 13

Antalya'nın Kaş, Serik, Kumluca ve Akseki ilçelerinde de 29 Ekim coşkuyla kutlandı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 14

Kaş ilçesinde eski otogar kavşağında toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 15

Kumluca ilçesinde de Karatepe Stadı'nda başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Sanatçı Ziynet Sali, konser verdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 16

MUĞLA

Muğla'nın ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 17

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na yürüdü.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 18

MADENCİLER UNUTULMADI

Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi anısına baret takan 41 kişi yakılan 41 meşaleyi taşıdı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 19

Küçük Liman mevkisinde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meşaleleri taşıyan vatandaşlar, Madenci Anıtı'nın önüne baretlerini bıraktı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 20

ANKARALILAR CUMHURİYETİ KENAN DOĞULU KONSERİYLE KUTLADI

Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 21

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 22

Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 23

MERSİN

Mersin'de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 24

Valilik tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğrenciler ve milli sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 25

Meydanda 100 metre uzunluğunda "dev" Türk bayrağı açan katılımcılar, yürüyüşe geçti.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 26

EDİRNE'DE 29 EKİM EDİP AKBAYRAM KONSERİYLE KUTLANDI

Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram konser verdi.

Edip Akbayram, 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' parçasıyla başladığı konserinde daha sonra seyirciye seslendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 27

Zonguldak'taki konserini iptal eden Zonguldak Valisi'ne tepki gösteren Akbayram Zonguldak'taki konserde hem maden faciasında hayatını kaybedenleri hem de Cumhuriyet'in ilanını anacaklarını fakat, iptal edildiğini söyledi.

Sevgili Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, 'Edip abi ne olur gel Edirne'ye' dedi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün en azından yine Cumhuriyet'imizi, hayatını kaybeden emek işçilerini, saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 28

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca, kentte Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 29

MERSİN'DE HALUK LEVENT KONSERİ

Mersin'de şarkıcı Edis Görgülü ve Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 30

Atatürk Gösteri Merkezi’ni dolduran binlerce Tarsuslu, Haluk Levent ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 99.ncu yıl coşkusunu yaşadı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - 31

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahne alan Haluk Levent'in şarkılarına seyirciler de eşlik etti.

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