Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Zonguldak'taki konserini iptal eden Zonguldak Valisi'ne tepki gösteren Akbayram Zonguldak'taki konserde hem maden faciasında hayatını kaybedenleri hem de Cumhuriyet'in ilanını anacaklarını fakat, iptal edildiğini söyledi.

Sevgili Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, 'Edip abi ne olur gel Edirne'ye' dedi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün en azından yine Cumhuriyet'imizi, hayatını kaybeden emek işçilerini, saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.