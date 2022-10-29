Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Tüm yurtta gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam da fener alayları, ‘video mapping’ gösterileri ve konser etkinlikleriyle devam etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Galata Kulesi'nde “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterimi yapıldı.
Gösteriyi biblerce kişi ilgiyle izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, İstanbul Boğazında havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şelale ve ışık gösterisi yapıldı.
Gösteri boğazda görsel şölen oluşturdu.
Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.
Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.
Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene." diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine binlerce kişi katıldı.
Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Konyaaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı.
Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu.
Antalya'nın Kaş, Serik, Kumluca ve Akseki ilçelerinde de 29 Ekim coşkuyla kutlandı.
Kaş ilçesinde eski otogar kavşağında toplanan vatandaşlar, ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar eşliğinde yürüdü.
Kumluca ilçesinde de Karatepe Stadı'nda başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Sanatçı Ziynet Sali, konser verdi.
Muğla'nın ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na yürüdü.
Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi anısına baret takan 41 kişi yakılan 41 meşaleyi taşıdı.
Küçük Liman mevkisinde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meşaleleri taşıyan vatandaşlar, Madenci Anıtı'nın önüne baretlerini bıraktı.
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.
Mersin'de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Valilik tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğrenciler ve milli sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Meydanda 100 metre uzunluğunda "dev" Türk bayrağı açan katılımcılar, yürüyüşe geçti.
Edirne'de Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet'in 99'uncu yılı kutlamaları kapsamında sanatçı Edip Akbayram konser verdi.
Edip Akbayram, 'Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz' parçasıyla başladığı konserinde daha sonra seyirciye seslendi.
Zonguldak'taki konserini iptal eden Zonguldak Valisi'ne tepki gösteren Akbayram Zonguldak'taki konserde hem maden faciasında hayatını kaybedenleri hem de Cumhuriyet'in ilanını anacaklarını fakat, iptal edildiğini söyledi.
Sevgili Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan, 'Edip abi ne olur gel Edirne'ye' dedi. Kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Bugün en azından yine Cumhuriyet'imizi, hayatını kaybeden emek işçilerini, saygıyla, sevgiyle bir kez daha anıyorum, kederli ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ayrıca, kentte Edirne Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.
Mersin'de şarkıcı Edis Görgülü ve Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.
Atatürk Gösteri Merkezi’ni dolduran binlerce Tarsuslu, Haluk Levent ile hep bir ağızdan şarkılar söyleyerek 99.ncu yıl coşkusunu yaşadı.
Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sahne alan Haluk Levent'in şarkılarına seyirciler de eşlik etti.