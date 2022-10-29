Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor

İstanbul'dan Ankara'ya Sakarya'dan Trabzon'a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü nedeniyle gün boyu süren kutlamalar akşam da fener alayları, video mapping gösterileri ve konserlerle devam ediyor. İşte tüm yurttaki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından görüntüler...

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 1

Tüm yurtta gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam da fener alayları, ‘video mapping’ gösterileri ve konser etkinlikleriyle devam etti.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 2

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Galata Kulesi'nde “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterimi yapıldı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 3

Gösteriyi biblerce kişi ilgiyle izledi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 4

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, İstanbul Boğazında havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şelale ve ışık gösterisi yapıldı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 5

Gösteri boğazda görsel şölen oluşturdu.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 6

ESKİŞEHİR'DE CUMHURİYET KUTLAMALARI

Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 7

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 8

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene." diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 9

ANTALYA'DA CUMHURİYET COŞKUSU

Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine binlerce kişi katıldı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 10

Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 11

Konyaaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 12

Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 13

MUĞLA

Muğla'nın ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 14

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na yürüdü.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 15

MADENCİLER UNUTULMADI

Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi anısına baret takan 41 kişi yakılan 41 meşaleyi taşıdı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 16

Küçük Liman mevkisinde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meşaleleri taşıyan vatandaşlar, Madenci Anıtı'nın önüne baretlerini bıraktı.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 17

ANKARALILAR CUMHURİYETİ KENAN DOĞULU KONSERİYLE KUTLADI

Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 18

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere başkentliler yoğun ilgi gösterdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 19

Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 20

MERSİN

Mersin'de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 21

Valilik tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğrenciler ve milli sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor - 22

Meydanda 100 metre uzunluğunda "dev" Türk bayrağı açan katılımcılar, yürüyüşe geçti.

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