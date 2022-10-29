Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlanıyor

Tüm yurtta gün boyu coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, akşam da fener alayları, ‘video mapping’ gösterileri ve konser etkinlikleriyle devam etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Galata Kulesi'nde “Türkiye Yüzyılı” temasıyla 3 boyutlu özel ‘video mapping’ gösterimi yapıldı.
Gösteriyi biblerce kişi ilgiyle izledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla organize edilen etkinlikte, İstanbul Boğazında havai fişek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şelale ve ışık gösterisi yapıldı.
Gösteri boğazda görsel şölen oluşturdu.
Eskişehir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı düzenlendi.
Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce vatandaş, marşlar söyleyip fener alayını izledi.
Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türk'üm diyene." diyerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.
Antalya'daki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine binlerce kişi katıldı.
Antalya’da, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99'uncu yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Konyaaltı Caddesi'nde başlayan yürüyüşe gelen binlerce vatandaş geniş güvenlik önlemleri altında alana alındı.
Yürüyüşün başlamasıyla yakılan fenerler renkli görüntüler oluşturdu.
Muğla'nın ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde başlayan etkinliğe katılan binlerce kişi ellerinde fenerler ve Türk bayrakları ile Bodrum Belediye Meydanı'na yürüdü.
Amasra'da fener alayında, patlamada hayatını kaybeden madenciler unutulmadı. Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 41 işçi anısına baret takan 41 kişi yakılan 41 meşaleyi taşıdı.
Küçük Liman mevkisinde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Meşaleleri taşıyan vatandaşlar, Madenci Anıtı'nın önüne baretlerini bıraktı.
Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında şarkıcı Kenan Doğulu, Ankara'da konser verdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Atatürk Orman Çiftliği'nde düzenlenen konsere başkentliler yoğun ilgi gösterdi.
Doğulu, Onuncu Yıl ve İzmir marşlarıyla başladığı konserde, sevilen parçalarını soğuk havaya rağmen alanı dolduran sevenleri için seslendirdi.
Mersin'de, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Valilik tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, öğrenciler ve milli sporcular Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.
Meydanda 100 metre uzunluğunda "dev" Türk bayrağı açan katılımcılar, yürüyüşe geçti.