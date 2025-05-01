Tüm yurtta gök gürültülü sağanak bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'da poyraz sert esmeye devam ederken yurdun büyük bir bölümünde ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Iğdır ve Van çevreleri dışında tüm yurdun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Sivas, Tokat çevreleri, Bursa ve Balıkesir'in güney kesimleri, Kayseri'nin güney ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.