Tüm yurtta Kurban Bayramı coşkusu
Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.
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İSTANBUL
İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.
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BURSAKurban Bayramı namazı nedeniyle Bursa'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.
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EDİRNE
Kurban Bayramı namazı nedeniyle Edirne'deki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde kıldı.
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DİYARBAKIRKurban Bayramı namazı nedeniyle Diyarbakır'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayramnamazını tarihi Ulucami de kıldı.
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İZMİRİzmir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Konak ilçesindeki Alsancak Hocazade Camisi'ne gelen genç yaşlı birçok vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.