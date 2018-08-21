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Tüm yurtta Kurban Bayramı coşkusu

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla camilerde yoğunluk yaşandı.

  • 1

    İSTANBUL

    İSTANBUL

    İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı. 

  • 2

    BURSA

    BURSA
    Kurban Bayramı namazı nedeniyle Bursa'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını tarihi Ulu Cami'de kıldı.
  • 3

    EDİRNE

    EDİRNE

    Kurban Bayramı namazı nedeniyle Edirne'deki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayram namazını Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde kıldı.

  • 4

    DİYARBAKIR

    DİYARBAKIR
    Kurban Bayramı namazı nedeniyle Diyarbakır'daki camilerde yoğunluk yaşandı. Bazı vatandaşlar bayramnamazını tarihi Ulucami de kıldı.
  • 5

    İZMİR

    İZMİR
    İzmir'de vatandaşlar, bayram namazı için camilere akın etti. Konak ilçesindeki Alsancak Hocazade Camisi'ne gelen genç yaşlı birçok vatandaş, bayram namazı için birlikte saf tuttu.
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