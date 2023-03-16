Tüm yurtta yağışlı hava hakim (Bugün hava nasıl olacak?)

DÖRT İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji, Antalya'nın merkez ve doğu ilçelerinde bugün öğleden sonra beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde 'turuncu kod' uyarısı yaptı. AFAD tarafından da kentte oturanların cep telefonuna uyarı mesajı gönderildi. Muğla, Isparta ve Burdur için de sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı geldi.

SARI VE TURUNCU KOD NEDİR?



Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.



Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.