Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü

Haberler - DHA 02.06.2022 - 16:25
Mart ayında 36 metreküp/saniye akan nehir, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü'nün son ölçülen verilerine göre 7 metreküp/saniyeye düştü.
Bulgaristan'da doğarak Edirne'de Meriç Nehri ile birleşen nehirdeki suyun, bölgede çeltik (pirinç) ekimi ile birlikte düştüğü ileri sürüldü.
Tunca Köprüsü etrafında kuraklığın daha çok etkili olduğu görülürken vatandaşlar, nehirde su seviyesinin az olmasının endişe verici olduğunu dile getirdi.
Edirne'de su olmadığı zaman tarımın da olmayacağını söyleyen İnan Demir, "Pandemide debisi iyi akıyordu. Ama şu anda kuraklık olmuş. Yağmur yağmadı. Otlar da, su maymunları da çok var'' dedi.
Tunca Nehri'nin geçen yıla göre daha düşük seviyede aktığını belirten Betül Okuyan ise şöyle konuştu:
"Maalesef hem yağışsızlık hem de çevresel koşullar her geçen yıl nehri daha kötü bir duruma getiriyor. Susuzluğun dışında görüntüsü, pisliği çöplük.
Gelen turistleri, herkesi etkiliyor. Her yıl daha kötü bir görüntü ile karşılaşıyoruz. Geçen yıldan daha düşük bir seviyede.''
Çevrede oturanlar da nehrin yatağında ve çevresinde temizlik çalışması yapılması gerektiğini söyledi.