Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü

''YAĞMUR YAĞMADI''

Edirne'de su olmadığı zaman tarımın da olmayacağını söyleyen İnan Demir, "Pandemide debisi iyi akıyordu. Ama şu anda kuraklık olmuş. Yağmur yağmadı. Otlar da, su maymunları da çok var'' dedi.