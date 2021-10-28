Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü

Haberler - DHA 28.10.2021 - 16:54
Edirne'de mevsim yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle tarım arazilerin sulanmasında kullanılan ve kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nde su debisi saniyede 9 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Nehrin bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu.
Turistlerin ilgi gösterdiği Tunca Nehri Köprüsü'nün bulunduğu noktada nehir, piknikçilerin attığı çöplerle kaplandı, kirli akan suyun bazı bölümleri de yeşile döndü.
Gezmeye gelen ve bölgede balık tutanlar ise nehrin bir an önce temizlenmesini istedi.
İşte çöplüğe dönen Tunca Nehri'nden kareler...