Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü

Edirne'de yaşanan kuraklıkla birlikte debisi düşen Tunca Nehri'nin rengi yeşile büründü, yüzeyinde çöpler birikti.

Haberler - DHA 28.10.2021 - 16:54

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 1

'de mevsim yağışlarının yetersiz kalması nedeniyle tarım arazilerin sulanmasında kullanılan ve kentin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri'nde su debisi saniyede 9 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 2

Nehrin bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle adacıklar oluştu.

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 3
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 4

Turistlerin ilgi gösterdiği Tunca Nehri Köprüsü'nün bulunduğu noktada nehir, piknikçilerin attığı çöplerle kaplandı, kirli akan suyun bazı bölümleri de yeşile döndü.

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 5

Gezmeye gelen ve bölgede balık tutanlar ise nehrin bir an önce temizlenmesini istedi.

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 6

İşte çöplüğe dönen Tunca Nehri'nden kareler...

Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 7
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 8
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 9
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 10
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 11
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 12
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 13
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 14
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 15
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 16
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 17
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 18
Tunca Nehri atıklarla çöplüğe döndü - 19

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER