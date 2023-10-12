Tunca Nehri çöplüğe döndü

Edirne'den geçen Tunca Nehri'ne atılan çöpler, kirliliğe yol açtı. Nehir yatağına atılmış koltuk dikkati çekti.

Tunca Nehri çöplüğe döndü - 1

Yaşanan kuraklık nedeniyle su akışının da yavaşlamasıyla nehrin bazı bölümleri yosunla kaplandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tunca Nehri çöplüğe döndü - 2

Su seviyesinin azalmasıyla dipte biriken çöpler de gün yüzüne çıktı.

Tunca Nehri çöplüğe döndü - 3

Bu bölümlerde biriken plastik ve cam atıkların yanı sıra nehre atılan koltuk dikkati çekti.

Kent sakinleri, Tunca'yı kirletenlere tepki göstererek çöplerin temizlenmesini istedi.

Tunca Nehri çöplüğe döndü - 4

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde, nehrin debisi saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Tunca Nehri çöplüğe döndü - 5

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden, Tunca Köprüsü civarındaki bazı bölümlerde ise su akışı durma noktasına geldi.

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