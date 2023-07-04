Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi

Edirne’de kış aylarında taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Tunca Nehri, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin düştüğü nehir, plastik atıklar ve çöplerle kaplandı.

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 1

Edirne'de yağışlı geçen günlerin ardından Temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nehir debilerini de etkiledi. Kış yağışlarının yetersiz olması sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, hava sıcaklarının artmasının ardından neredeyse kuruma noktasına geldi. Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 2

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Nehir Debileri Ölçüm İstasyonu verilerine göre, geçen yıl Temmuz ayında 7 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin akış hızı 5 metreküp/saniyeye, 78 metreküp/saniye olan Meriç Nehri’nin akış hızı ise 58 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 3

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan ot öbeklerinin yanı sıra nehre atılan ve ortaya çıkan çöpler ise çevreye kötü koku yayarken, görüntü kirliliğine de sebep oluyor.

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 4

Bölgeden geçen Edirneliler ve turistler, su seviyesindeki düşüşe bağlı nehre atılan çöplerden dolayı tepki göstererek vatandaşlara duyarlılık çağrısında bulunuyor.

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 5

Gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyleyen vatandaşlardan Nurgül Taşdemir, nereye baksa her yerde çöp gördüğünü ve bu durumun iklim değişikliğine neden olduğunu belirterek vatandaşlara çöplerini nehre atmaması için duyarlılık çağrısında bulundu.

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 6

İnsanların geleceğini ve çocuklarını düşünerek çevreyi kirletmemesi gerektiğine değinen Taşdemir, “İnsan gördükçe içi acıyor. İnsanlar aklını değiştirmedikçe, yani bu duyarlılığa duyarsız kaldığı müddetçe yetkililerin yapacağı bir şey yok. Yetkili temizliyor. Tekrar aynı işlem olduğu zaman yetkililer buna ne yapsın? Böyle insanların kendisini değiştirmeleri lazım. Pikniğe falan gittiğim zaman ilk yapacağım iş çocuklarıma öğretmek maksadıyla yanımda mutlaka poşet götürürüm. Piknik attıklarımı olduğu yere bırakmıyorum da poşetin içine koyuyorum. Arabamla nerede çöp kovası konteynır bulursam götürüp onun için atıyorum. Hani herkes böyle yapmış olsa.” diye konuştu.

Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 7
Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 8
Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi - 9
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