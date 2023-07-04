Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi
Edirne’de kış aylarında taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Tunca Nehri, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kuruma noktasına geldi. Su seviyesinin düştüğü nehir, plastik atıklar ve çöplerle kaplandı.
Edirne'de yağışlı geçen günlerin ardından Temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nehir debilerini de etkiledi. Kış yağışlarının yetersiz olması sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, hava sıcaklarının artmasının ardından neredeyse kuruma noktasına geldi. Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü.