Tunca Nehri çöplüğe döndü | Vatandaşlar ve turistler kötü kokudan şikayetçi

İnsanların geleceğini ve çocuklarını düşünerek çevreyi kirletmemesi gerektiğine değinen Taşdemir, “İnsan gördükçe içi acıyor. İnsanlar aklını değiştirmedikçe, yani bu duyarlılığa duyarsız kaldığı müddetçe yetkililerin yapacağı bir şey yok. Yetkili temizliyor. Tekrar aynı işlem olduğu zaman yetkililer buna ne yapsın? Böyle insanların kendisini değiştirmeleri lazım. Pikniğe falan gittiğim zaman ilk yapacağım iş çocuklarıma öğretmek maksadıyla yanımda mutlaka poşet götürürüm. Piknik attıklarımı olduğu yere bırakmıyorum da poşetin içine koyuyorum. Arabamla nerede çöp kovası konteynır bulursam götürüp onun için atıyorum. Hani herkes böyle yapmış olsa.” diye konuştu.