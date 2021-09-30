Tunca Nehri dibi gördü

Edirne'de binlerce dekar ekili arazinin sulamasının yapıldığı Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte dip seviyeye geldi. Çok sayıda kum adacıklarının oluştuğu nehrin bazı bölgelerinde yürüyerek karşıya geçilebiliyor.

DHA 30.09.2021 - 11:04

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Edirne’de kuraklık nedeniyle bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, son yılların en düşük seviyesine düştü, yer yer kum adacıkları oluştu. Nehrin bazı bölgelerinde ise zeminin su üstüne çıkmasıyla yürüyerek karşıdan karşıya geçilir duruma geldiği görüldü.
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Taşkınlarla sürekli gündeme gelen Tunca Nehri'nde, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde debisi 4 metreküp/saniye olarak ölçüldü.

Bunun son yılların en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Tunca Köprüsü mevkisinde ise yaşanan düşüş nedeniyle, nehrin yüzeyi yosun ve otlarla kaplanıp yeşile büründü.

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Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin mevsim normallerine göre yağışlarında yüzde 46 azalma olduğunu belirterek, Edirne'de orta şiddette bir kuraklığın yaşandığını dile getirdi. Meriç Nehri'nde ise kuraklık nedeniyle yer yer adacıklar oluştu.
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Merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde üretici Yener Keskin, yoğun bir kuraklık yaşandığını belirterek, bu durumun kendileri için endişe verici olduğunu söyledi. Keskin, "Daha önceki yıllarda nehrimizin debisi daha yüksekti.  Tunca Nehri'ndeki debinin seviyesi saatte 4 metreküp/saniye kadar düştüğünü öğrendik. Debinin bu düşüşüyle birlikte önümüzdeki yıllarda tarım arazilerini sulamakta sorun yaşayacağımıza eminim. Bu sene bölgede yeterli yağış olmadı. Yağmur yağmazsa nehir debisi daha çok düşmesinden endişeliyiz" dedi.
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"BİR KARIŞ SU KALDI"

Hayrettin Bilgin de nehirdeki suyun seviyesinin bu denli düştüğünü hiç görmediklerini belirterek, "Nehirde suyun dibi görünüyor, bir karış su kaldı. Yer altı sularımızda çekilmeye başladı. Mayıs ayından bu yana köyümüze neredeyse hiç yağmur yağmadı. Tunca Nehri önemli su kaynağımız, buğday, ayçiçeği, mısır ve çeltik bu nehirden sulanarak yetiştiriliyor. Kuraklık bizi etkiliyor" diye konuştu. 

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