Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı

Trakya'da Ergene Nehri'ndeki debi artışı nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı. Nehir'deki taşma sonrasında kent merkezindeki diğer nehirlerde de artış gözlemlendi. Tunca Nehri'nin 5 kat artarak 42 metreküp/saniyeye ulaştığı belirtildi.

Haberler - DHA 09.02.2022 - 18:44 | Son Güncelleme : 09.02.2022 - 18:45

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 1

'nın önemli su kaynaklarından Ergene Nehri için debi artışı nedeniyle 'sarı alarm' verildi.

Alarm sonrası 'nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşan nehir, tarım arazilerini sular altında bıraktı. 

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 2

2 köy yolunun da ulaşıma kapandığı taşkının ardından nehir için 'sarı alarm' sürerken, kent merkezindeki Tunca ve Meriç nehirlerinin debilerinde de artış gözlendi.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 3

Kentte bir dönem kum adacıklarının oluştuğu, kuruma noktasına gelen nehirlerdeki artış, rakamlara da yansıdı.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 4

1 Şubat itibarıyla 9 metreküp/saniye ile akan Tunca Nehri'nin su seviyesi, son ölçümlere göre 5 kat artarak 42 metreküp/saniyeye ulaştı.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 5

Eriyen karlar ve son günlerde etkili olan kuvvetli yağış ile birlikte su seviyesindeki artış, tedirgin etti.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 6

Şubat ayı başında 209 metreküp/saniye ile akan Meriç Nehri'nde debi, son yapılan ölçümde 352 metreküp/saniyeye çıktı.

Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 7
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 8
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 9
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 10
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 11
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 12
Tunca Nehri'nin debisi 5 kat arttı - 13

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