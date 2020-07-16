Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu görevine döndü
Corona virüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, görevine geri döndü. Maçoğlu'nun 3 kez test yaptırdığı ve negatif çıktığı belirtildi.
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İHA 16.07.2020 - 12:30| Son Güncelleme : 16.07.2020 - 12:35
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, yaklaşık 26 gün sonra görevine döndü.
22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Maçoğlu'na yapılan corona virüs testi pozitif çıkmıştı.
Maçoğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra 14 gün daha evde karantina da kaldı.
Karantina sürecinde 3 kez test sonucu negatif çıkan Maçoğlu, bugün Tunceli Belediye’sinde görevinin başına geçti.
Yaklaşık 26 gün corona virüsten kaynaklı karantinada olduğunu belirten Mehmet Maçoğlu, ''Bu süreç içerisinde gerek dostlarımız, Dersimliler buranın dışında yaşayanlar, basın emekçilerinin ilgisini gördük. Öncelikle herkesin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum'' dedi.
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