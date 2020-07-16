Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu görevine döndü

22 Haziran'da Erzincan'dan Tunceli'ye döndükten sonra yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Maçoğlu'na yapılan corona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Maçoğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra 14 gün daha evde karantina da kaldı.

Yaklaşık 26 gün corona virüsten kaynaklı karantinada olduğunu belirten Mehmet Maçoğlu, ''Bu süreç içerisinde gerek dostlarımız, Dersimliler buranın dışında yaşayanlar, basın emekçilerinin ilgisini gördük. Öncelikle herkesin huzurunda çok teşekkür etmek istiyorum'' dedi.