Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti.

Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi.