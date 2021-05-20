Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı
Tunceli'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı.
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DHA 20.05.2021 - 19:04
Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti.
Jandarma personeli, kadını etkisiz hale getirmek için yere yatırıp , başına silah dayadı.
Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.
Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi.
Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.
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