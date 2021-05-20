Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı

Tunceli'de jandarma, 'canlı bomba' olduğu şüphesiyle bir kadına müdahale etti. Yere yatırılıp, başına silah dayanılan kadının canlı bomba olmadığı anlaşılınca, iki jandarma personeli Valilik tarafından açığa alındı.

DHA 20.05.2021 - 19:04

Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 1
Tunceli'de Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde 2 jandarma personeli, 'canlı bomba' şüphesiyle bir kadına müdahale etti.
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 2
Jandarma personeli, kadını etkisiz hale getirmek için yere yatırıp , başına silah dayadı.
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 3
Çevredekiler, ismi açıklanmayan kadının masum olduğunu söyleyip tepki gösterince jandarma havaya ateş açarak, yaklaşılmasına izin vermedi.
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 4
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 2 jandarma personelini gözaltına aldı.
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 5
Güvenlik görevlilerinin yaptığı araştırmada kadının şüphe taşıyan herhangi bir durumu olmadığı tespit edildi.
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 6
Emniyetteki ifade işlemleri süren 2 jandarma personeli ise Valilik tarafından açığa alındı.
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 7
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 8
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 9
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 10
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 11
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 12
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 13
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 14
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 15
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 16
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 17
Tunceli'de canlı bomba krizi: 2 jandarma personeli açığa alındı - 18

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