Tunceli'de ölümcül uyarı: "Yolda gördüğünüz an uzak durun!"
Tunceli'de yaban keçileri, insanların bıraktığı tuz ve sular nedeniyle kara yolunda sık görülmeye başladı. İnsanlara alışan yaban hayvanlarıyla ilgili uzmanlardan korkutan uyarı geldi. Uzmanlar, hayvanlardan insana bulaştığı gibi insanlardan da hayvanlara bulaşan bakterilerin ve virüslerin olduğunu vurgulayıp her iki tür için de salgın hastalıklara ve ölümlere neden olabileceğini belirtti.
Tunceli'de Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan Alevi inancında da kutsal sayılan yaban keçileri, insanların döktüğü tuz ve kovalarla bıraktığı sular nedeniyle kara yolunu mesken tuttu.