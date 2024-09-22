Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle heyelan meydana geldi.

Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu - 1

Meteorolojinin uyarı yaptığı Tunceli ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu - 2

Öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile Pülümür çayı çamura bürünürken Balpayam grup köy yolunda heyelan meydana geldi.

Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu - 3

Pülümür Belediyesine ait iş makinesi çalışma yaparak yolu kısa sürede ulaşıma açtı.

Tunceli’de sağanak yağış heyelana neden oldu - 4

Yetkililer su kenarlarında oluşacak sel ve yolda kaya düğmelerine karşı vatandaşları uyardı.

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