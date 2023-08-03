Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede alt katlara sıçrarken bina tahliye edildi. Yangın ekiplerin mücahalesiyle öndürüldü. Tabura gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan, "Yangında yaralımız yok" açıklamasında bulundu.

Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın - 1

Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede 4 katlı binanın alt katllarına sıçradı.

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Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın - 2

Bina tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine yangın yerine il merkezi ve ilçelerden itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve TOMA’lar sevk edildi.

Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın - 3

Takviye gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın - 4

Soğutma çalışmaları sürerken Vali Mehmet Ali Özkan da tabura gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın - 5

"YARALIMIZ YOK"

Vali Özkan, yaptığı açıklamada, “Akşam saatlerinde Pertek ilçemizde bulunan 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu’nun vardiya yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Pertek, Hozat ve merkez belediyeden itfaiyeler geldi. Ayrıca İl ve Bölge Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda TOMA bölgeye kısa sürede sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şu an itibariyle yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralımız yok” dedi.

Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın - 6
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