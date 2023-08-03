Tunceli’de tabur yatakhanesinde yangın
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede alt katlara sıçrarken bina tahliye edildi. Yangın ekiplerin mücahalesiyle öndürüldü. Tabura gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Mehmet Ali Özkan, "Yangında yaralımız yok" açıklamasında bulundu.
Tunceli'nin Pertek ilçesinde 51’inci Komando Tugayı 1’inci Komando Taburu yatakhanesinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Elektrik aksamından çıktığı düşünülen yangında alevler, kısa sürede 4 katlı binanın alt katllarına sıçradı.