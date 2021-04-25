Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi

Tunceli’de İçişleri Bakanlığı tarafından 11 Ocak'ta başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, 4 ay içinde operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi.

İHA 25.04.2021 - 11:33

Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 1
Bölücü terör örgütü PKK’yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek, kullanılan sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli’de 11 Ocak'ta başlatılan Eren-7 Mercan-Munzur operasyonları devam ediyor.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 2
Bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün adının verildiği operasyonda, İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ile Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel 59 operasyonel tim halinde görev alıyor.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 3
Edinilen bilgiye göre operasyonlar kapsamında yaklaşık 4 ay içerisinde, yardım ve yataklıkta bulunan 8 şüpheli yakalandı, 86 sığınak,mağara ve depo imha edildi, çok sayıda patlayıcı düzenekleri, silah,mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 4
Geçtiğimiz yıllarda yapılan başarılı operasyonlarla adını turizm ve huzur kenti olarak duyurmaya başlayan kentin kırsalında süren operasyonlarda baharla birlikte özellikle teröristlerin sığınak ve barınak olarak kullandığı noktalar hedef alınıyor.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 5
Havadan silahlı ve silahsız insansız hava araçları ve helikopterlerin desteğiyle süren operasyonlarda timler, ormanlık alanlar ile 2 bin rakımlı dağlık alanlarda faaliyetlerini düzenli olarak kararlılıkla sürdürüyor.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 6
Kış boyunca süren operasyonların ardından bahar harekatına geçen ekipler özellik son bir ay içerisinde 57 sığınak, barınak, depo ve mağarayı imha etti.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 7
Baharla imla edilen 57 sığınakla birlikte toplam 86 nokta operasyon kapsamında yok edilerek teröristlerin barınma imkanı da ortadan kaldırılmış oldu.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 8
Operasyonun timler tarafından azim ve kararlılıkla sürmeye devam ettiği aktarıldı.
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 9
İşte o görüntüler...
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 10
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 11
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 12
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 13
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 14
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 15
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 16
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 17
Tunceli’de, teröristlerin kullandığı 86 sığınak imha edildi - 18

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