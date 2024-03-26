Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları

TURGUTLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Turgutlu Belediyesi Başkanı Çetin Akın Kimdir?

02.04.1968 tarihinde Manisa ili Turgutlu ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesinde okuduktan sonra lise eğitimimi Turgutlu Lisesinde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ön lisans mezunudur. Askerlik görevini ‪1988 - 1990 yılları arasında Diyarbakır ili Ergani İlçesinde tamamladı. 1992 yılında Turgutlu Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başladı. Sırasıyla zabıta komiseri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü son olarak da Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ederken 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlere katılmak için görevinden istifa ederek ayrıldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.