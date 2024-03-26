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Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları

Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye Başkanı kimdir? Turgutlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Turgutlu Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Turgutlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Turgutlu yerel seçim sonuçları..

Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları - 1

TURGUTLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Turgutlu Belediyesini 36.896 alınan oy ve %37.22 oy oranı ile CHP adayı Çetin Akın kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%37.22
  • MHP%36.77
  • BBP%23.15
  • Saadet Partisi%1.35
  • BTP%0.92
  • Vatan Partisi%0.59

TÜRKİYE HABERLERİ

Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları - 2

TURGUTLU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Turgutlu Belediyesi Başkanı Çetin Akın Kimdir?

02.04.1968 tarihinde Manisa ili Turgutlu ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu Turgutlu ilçesi Urganlı Mahallesinde okuduktan sonra lise eğitimimi Turgutlu Lisesinde tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ön lisans mezunudur. Askerlik görevini ‪1988 - 1990 yılları arasında Diyarbakır ili Ergani İlçesinde tamamladı. 1992 yılında Turgutlu Belediyesinde zabıta memuru olarak göreve başladı. Sırasıyla zabıta komiseri, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü son olarak da Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam ederken 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak seçimlere katılmak için görevinden istifa ederek ayrıldı.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları - 3

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • YUNUS OĞAN
  • ÇETİN AKIN
  • FARUK KESKİN
  • AHMET ORHAN
  • ALAATTİN ORAL
  • SELAHATTİN TAŞ
  • CÜNEYT DEMİRCİ
  • MUSTAFA SERHAT ORHAN
  • MAHMUT PALA
  • MEHMET DEMİRLEK
  • HATİCE CENGİZ
  • MEHMET BASATEMÜR
  • ADNAN MENDERES İĞDİL
  • HASAN BÜLBÜL
  • MEHMET CAN
  • MEVLÜT BULUT
Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları - 4

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