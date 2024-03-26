Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye başkanı kimdir? Turgutlu Belediye başkan adayları
Turgutlu Belediyesi hangi partide? Turgutlu Belediye Başkanı kimdir? Turgutlu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Turgutlu Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Turgutlu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Turgutlu yerel seçim sonuçları..
TURGUTLU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Turgutlu Belediyesini 36.896 alınan oy ve %37.22 oy oranı ile CHP adayı Çetin Akın kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%37.22
- MHP%36.77
- BBP%23.15
- Saadet Partisi%1.35
- BTP%0.92
- Vatan Partisi%0.59