Turistik Doğu Ekspresi ile karlı ovalarda masalsı yolculuk
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Ankara-Kars hattında hizmete sunulan Turistik Doğu Ekspresi, karlı ovalardan geçerek yerli ve yabancı turistlere masalsı yolculuk sunuyor.
Sezonun ilk seferine 23 Aralık 2024'te başlayan Turistik Doğu Ekspresi ile bölgenin turizm potansiyelinin artırılması hedefleniyor.
Ankara'dan seferine başlayan tren, beyaz örtüyle kaplı ovalar ve vadilerden ilerleyerek yolcularına eşsiz manzaralar arasında keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.