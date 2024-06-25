Turistik Tatvan Treni törenle ilk seferine başladı
Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi'nden sonra Turistik Tatvan Treni de Ankara-Tatvan arasındaki ilk seferine törenle başladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ankara Tren Garı'ndaki uğurlama törenindeki konuşmasında demir yollarının Türkiye'nin ekonomik ve sosyal hayatının ötesinde tarihi ve stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.
Türkiye'nin doğu ve batı arasında sahip olduğu konumla uluslararası yük ve yolcu taşımacılığındaki önemine işaret eden Boyraz, ülkenin uluslararası ticaretten aldığı payı artırmak ve ticari avantajlar elde etmek için demir yolunun kalkınmasına önem verildiğini dile getirdi.