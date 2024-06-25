Turistik Tatvan Treni törenle ilk seferine başladı

Alpaslan, Türkiye'nin Diyarbakır ve Kars ekspresleri gibi dünya çapında turistik rotalara sahip olduğunu ifade ederek, "Bu noktadan hareketle, Bakanlık olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Diyarbakır, Tatvan, Çankırı, Karaelmas, Safranbolu ve Zonguldak gibi ürünleri çeşitlendirerek hem iç turizmde hem dış turizmde zenginlik olması açısından dev adımlar atıyoruz." diye konuştu.