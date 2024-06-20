Turistik Tatvan Treni yola çıkıyor! İki ilde 3'er saat duracak
Ankara ile Tatvan arasında işleyecek Turistik Tatvan Treni, 140 yolcusuyla 24 Haziran’da Ankara’dan hareket edecek. Tatvan’dan 26 Haziran’da Ankara istikametine yola çıkacak tren, 1262 kilometrelik mesafeyi 28 saatte tamamlayacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı’nın ertesinde hizmete verilecek olan Turistik Tatvan Treni’nin Ankara’dan 24 Haziran saat 14.30’da 140 yolcusuyla, Tatvan’dan ise 26 Haziran saat 19.00’da hareket edeceğini duyurdu.
Turistik Tatvan Treni’nin parkurunu 28 saatte tamamlayacağını aktaran Uraloğlu, “Uzunca bir dönem sadece seyahat ihtiyaçlarını karşılayan konvansiyonel trenlerimiz artık ülke turizmine de hizmet veriyor. Turistik Doğu Ekspresi ve Turistik Diyarbakır Ekspresi’nden sonra Turistik Tatvan Treni’ni de 24 Haziran’da uğurlayacağız” ifadesini kullandı.