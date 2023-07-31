Turistlere SMS ile caretta uyarısı

Valilik genelgesine göre; 20.30- 05.30 arasında gün batımı ve gün doğumuna göre değişmekle birlikte kumsala giriş, çadır kurmak ve ateş yakmak gibi her türlü girişin yasak olduğunu söyleyen Elginöz, bir GSM operatörü ile yaptıkları protokol çerçevesinde de gelen ziyaretçilerin SMS'le cep telefonlarına gönderilen mesajla bu kurallar konusunda uyarıldığını dile getirdi.