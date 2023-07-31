Turistlere SMS ile caretta uyarısı
Akdeniz'in önemli turistik beldelerinden kumsalı nesli kritik tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı'da, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlere, bir GSM operatörü ile yapılan protokol kapsamında deniz kaplumbağalarına ilişkin bilgilendirme mesajı gönderiliyor.
Kemer ilçesine bağlı dünyaca ünlü sahili ile bilinen Çıralı ve bitişiğindeki Olimpos'un 1000 civarı olan nüfusları, yaz aylarında hem yerli hem yabancı turist ilgisi nedeniyle 15- 20 kat artıyor.
4 kilometresi Çıralı, 300 metresi de Olimpos olmak üzere toplam 4,3 kilometrelik kumsal, aynı zamanda Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altında kırmızı listesinde bulunan caretta caretta deniz kaplumbağalarının da Akdeniz'deki en önemli yuvalama alanlarından birini oluşturuyor.