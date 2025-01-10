Turistleri soyup göbek attılar!
İstanbul'da bazı ticari taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle çaldığı tespit edildi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık sonrası sokakta oynayarak kutlama yaptığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
Turistlerin paralarını sahte olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle çalıp yönlendirme yaparak belirledikleri taksilere bindirdiler, paraları çaldıktan sonra da sevinçten sokak ortasında oyun oynadılar.