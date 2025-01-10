Turistleri soyup göbek attılar!

İstanbul'da bazı ticari taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden kişilerin, turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle çaldığı tespit edildi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık sonrası sokakta oynayarak kutlama yaptığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

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Turistlerin paralarını sahte olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle çalıp yönlendirme yaparak belirledikleri taksilere bindirdiler, paraları çaldıktan sonra da sevinçten sokak ortasında oyun oynadılar.

TÜRKİYE HABERLERİ

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İstanbul'da gözaltına alınan 26 taksicinin adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Turistleri soyup göbek attılar! - 3

Operasyon kapsamında aranan bir taksicinin ise geçtiğimiz yıl kasım ayında bir başka taksici tarafından öldürüldüğü, örgüt üyesi 12 kişinin de ara operasyonlarda yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Turistleri soyup göbek attılar! - 4

Operasyon, Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih dahil 36 ilçedeki taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilere yönelik yapıldı.

Turistleri soyup göbek attılar! - 5

İddiaya göre, şüphelilerin, turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi.

Turistleri soyup göbek attılar! - 6

Hırsızlık anı güvenlik kameralarıyla kaydedildi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 33 eylem gerçekleştirdikleri belirlendi.

Turistleri soyup göbek attılar! - 7

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

Turistleri soyup göbek attılar! - 8

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

Turistleri soyup göbek attılar! - 9
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