Turistlerin gözdesi Mavi Göl'ün son hali içler acısı
Her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği Giresun'un Dereli ilçesindeki Mavi Göl'de turizm sezonu daha başlamadan bitti. Göle turkuaz rengini veren sodalı kaynak suyunun geçtiği dere yatağında yapılan plansız ıslah çalışması, gölü çamur deryasına çevirdi.
Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde yer alan ve görenleri mest eden turkuaz rengiyle dikkat çeken Mavi Göl, bu yıl zamansız yapılan dere ıslah çalışmaları nedeniyle eski görünümünü kaybetti.