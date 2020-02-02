Turistlerin yoğun ilgisi İstanbul Havalimanı'nı alışveriş merkezine çevirdi

Alışveriş alanlarının yüzde 65’ini yerli markalara ayırdıklarını söyleyen Şenher, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alt kiralama alanımızın yüzde 65’ini yerli firmalara ayırdık. Çünkü biz birinci günde bu havalimanının ihalesini imzaladığımızda arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda biz uluslararası birkaç marka çıkartamazsak görevimizi tam yerine getirmemiş oluruz dedik. Şimdi gerçekten de ilk defa havalimanına girmiş olan bazı yerel markalar ciddi anlamda yurt dışından teklifler almaya başladı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu, markalarımızı tanıtmada emek harcadığımızı ve başarıya ulaştığımızı görüyoruz.”