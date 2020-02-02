Turistlerin yoğun ilgisi İstanbul Havalimanı'nı alışveriş merkezine çevirdi

İstanbul Havalimanı’na alışveriş yapmak için gelen turistler alanda bulunan mağazalara yoğun ilgi gösteriyor. Dünyaca ünlü 27 marka havalimanında mağaza açmak için sıra beklerken turistlerin alışveriş için günübirlik geldiği de belirtiliyor.

Ortadoğu’dan günübirlik sadece alışveriş için gelen turistler İstanbul Havalimanı'na yoğun ilgi gösteriyor.

Arap turistler alışveriş yapmak için günübirlik İstanbul Havalimanı’na gelip, Duty Free mağazalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Dünyaca ünlü 27 marka mağaza alabilmek için sıra bekliyor.
UNIFREE İcra Kurulu Başkanı Ali Şenher, "Şu an bizim toplam alanlarımızın hepsi kiralandı. 27 tane firma sırada bekliyor. Bu firmalar dünya çapında çok bilinen çok ünlü firmalar mağaza alabilmek için sıra bekliyor" dedi.
İstanbul Havalimanı’nda birçok ünlü markanın bulunmasının Ortadoğu ülkelerinde yaşayan vatandaşların ilgisini çektiğini söyleyen Şenher, "Özellikle Ortadoğu’dan günübirlik sadece alışveriş için gelen müşterilerimiz bulunuyor. Mağazalarımızda artık bütün dünyadan uluslar arası markalar bulunmakta. Aynı zamanda yerli markalarımız da bulunuyor. Bakıyoruz bir yolcu sabah 10.30 gibi Ortadoğu’dan gelmiş ve akşamüzeri 17.00 uçağıyla kendi ülkesine geri dönüş yapmış'' dedi.

Alışveriş alanlarının yüzde 65’ini yerli markalara ayırdıklarını söyleyen Şenher, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alt kiralama alanımızın yüzde 65’ini yerli firmalara ayırdık. Çünkü biz birinci günde bu havalimanının ihalesini imzaladığımızda arkadaşlarımızla yaptığımız toplantıda biz uluslararası birkaç marka çıkartamazsak görevimizi tam yerine getirmemiş oluruz dedik. Şimdi gerçekten de ilk defa havalimanına girmiş olan bazı yerel markalar ciddi anlamda yurt dışından teklifler almaya başladı. Bu da bizim doğru yolda olduğumuzu, markalarımızı tanıtmada emek harcadığımızı ve başarıya ulaştığımızı görüyoruz.”

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