Turizm cenneti Kemer'de orman yangını
Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Kemer ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin başlamasıyla kontrol altına alındı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı ve yangın kontrol altına alındı.
Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.