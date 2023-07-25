Turizm cenneti Kemer'de orman yangını

"YANGIN YAKLAŞIK 3,5 KİLOMETRE İLERLEDİ"

Ayrıca çevre illerden de iş makinelerinin yolda olduğunu ve birkaç saat içinde müdahaleye başlayacaklarını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Yangın yaklaşık 3,5 kilometre ilerledi, batı istikametinde ilerliyor ve 20 kilometre hızla rüzgar var, ne yazık ki. Bu da yangının batı istikametinde ilerlemesini sağlıyor. Şu an için herhangi bir konut ya da iş yeri veya bir canlıya bir zarar söz konusu değil. Yangının geçtiği bölge son ve çok sıkı bir orman olduğu için orman alanının içine giremiyoruz. Uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz mevkide de dozerlerimiz, iş makinelerimiz, şehre gelmemesi, mahallelere doğru ilerlememesi adına gayret ediyor. Yapacağımız çalışmayla yangının yönünü değiştirmeye çalışacağız."