Turizm cenneti Kemer'de orman yangını

Kahramanmaraş ve Manisa'daki orman yangınlarına müdahale sürerken, bir yangın haberi de Antalya'dan geldi. Kemer ilçesinde ormanlık alandan alevler yükseldi. Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangına günün ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin başlamasıyla kontrol altına alındı.

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 1

Antalya'nın Kemer ilçesindeki ormanlık alanda akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden yangına, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale de başladı ve yangın kontrol altına alındı. 

Göynük Değirmendere Mahallesi'nde mezarlık mevkisindeki ormanlık alanda saat 21.08'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan orman yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 2

Ormanın sık ağaçların olduğu bölgede çıkan yangına, gece boyunca, 50'den fazla arazöz, çok sayıda su tankeri, ilk müdahale araçları ve 300'den fazla yangın söndürme ekibiyle müdahale edildi.

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 3

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gazetecilere, yangının saat 21.08'te Göynük'te Değirmendere Mahallesi mezarlık mevkinde başladığını ve şu ana kadar 22 arazöz, 3 su ikmal, 5 müdahale ve 15 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşlardan da ilave iş makinelerinin gelmek üzere olduğunu belirten Yazıcı, yaklaşık 200'e yakın personelin de iş makineleri ve araçlarla yangına müdahale ettiğini bildirdi.

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 4

Dumandan etkilenen 6 kişi, hastanede tedaviye alındı. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın 10 konut boşaltıldı ve Kemer Devlet Hastanesi'ndeki 14 hastadan 12'si taburcu edilerek evlerine gönderildi, 2 hasta da farklı hastanelere nakledildi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti.

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 5

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi.

Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 6

"YANGIN YAKLAŞIK 3,5 KİLOMETRE İLERLEDİ"

Ayrıca çevre illerden de iş makinelerinin yolda olduğunu ve birkaç saat içinde müdahaleye başlayacaklarını anlatan Yazıcı, şunları söyledi:

"Yangın yaklaşık 3,5 kilometre ilerledi, batı istikametinde ilerliyor ve 20 kilometre hızla rüzgar var, ne yazık ki. Bu da yangının batı istikametinde ilerlemesini sağlıyor. Şu an için herhangi bir konut ya da iş yeri veya bir canlıya bir zarar söz konusu değil. Yangının geçtiği bölge son ve çok sıkı bir orman olduğu için orman alanının içine giremiyoruz. Uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz mevkide de dozerlerimiz, iş makinelerimiz, şehre gelmemesi, mahallelere doğru ilerlememesi adına gayret ediyor. Yapacağımız çalışmayla yangının yönünü değiştirmeye çalışacağız."

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 7

DUMANDAN ETKİLENEN 6 KİŞİ HASTANEDE

Yangına direkt müdahale etmekte zorlanıldığını ifade eden Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kaç saat içinde iş makinemiz 3 katına çıkacak, itfaiye ve arazöz sayılarımız en az üç katına çıkacak. Sabah 5.30 itibarıyla bizim elimizdeki hazır olan 6 helikopterimiz ve 4 uçağımız kalkacak. Sayın İçişleri Bakanımızla da az önce görüştüm, çevre illerden Orman Genel Müdürlüğüne ait diğer uçaklar ve helikopterler gelecek ama ilk olarak bizim elimizdeki 6 helikopter ve 4 uçak sabah 5.30 itibarıyla kalkacak. 5.40, 5.50 gibi gün ışığı oluyor. 5.30'da kalkış yapıp, havadan da müdahaleye başlayacağız."

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 8

"10 EV TAHLİYE EDİLDİ"

Çevre illerden gelecek uçak ve helikopter sayısının henüz belli olmadığını aktaran Yazıcı, her tarafın teyakkuza geçirildiğini ve çok sayıda hava aracıyla etkin bir mücadele yürütüleceğini kaydetti.

Tahliye edilen mahallenin olup olmadığı yönündeki soruya ise Yazıcı, "Bölgede 10 civarında hanemizi tahliye ediyoruz, onlara tedbir amaçlı talimat verildi. Jandarmamız görüştü, bir risk söz konusu. Devlet Hastanemizde 15 hastamız vardı, hastalarımızın 13'ü kendi durumları iyi olduğu için evlerine gittiler. 2 hastamızı diğer hastanelere sevk ettik. Dumanla ilgili şikayeti olan 6 kişi hastanede, şu anda hastanemiz açık, acilimiz açık. Ormanda çalışan arkadaşlarımızın herhangi bir ihtiyacı olması söz konusu olduğunda Kemer Devlet Hastanesi hizmet verecek." diye konuştu.

Yazıcı, ihtiyaç olursa özel hastanelerin de devreye gireceğini bildirdi.

Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 9
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 10
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 11
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 12
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 13
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 14
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 15
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 16
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 17
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 18
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 19
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 20
Turizm cenneti Kemer'de orman yangını - 21
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