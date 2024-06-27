Turizm cennetinde 5 bin yıllık hayalet köy: Deprem vurdu, 400 evde yaşayan kimse kalmadı
Muğla’nın turistik ilçelerinden Fethiye’de 5 bin yıllık geçmişe sahip Kayaköy’de, 1957 yılında meydana gelen depremin ardından yaşayan kimse kalmadı. Dağın yamacında ve birbirinin manzarasını kapatmayan yapılardan oluşan köy, turistlerin ziyaretleriyle canlanıyor.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yıllar önce terk edildiği için hayalet köy olarak da anılan ve kesin korunacak hassas alanlar arasında bulunan Kayaköy, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.