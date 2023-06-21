Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde kısa süre önce yürürlüğe giren motosiklet giriş yasağı, bölge esnafı tarafından protesto edildi. Antik kente girişi araçlarıyla kapatan bir grup esnaf, yasağın kimseye sorulmadan alındığını savundu. Öte yandan antik kente hasta ihbarına giden bir ambulans, yol kapalı olduğu için geri dönmek zorunda kaldı.
Antalya’nın ünlü turizm bölgelerinden Side’de esnaf, UKOME'nin Side Antik Kenti'ne motosiklet girişinin yasaklanması yönündeki kararını protesto etti. Bir haftadır uygulanan yasağa karşı çıkan esnaf, otomobilleriyle yolu kapattı.
Side Müzesi önünde gerçekleşen eyleme antik kette iş yerleri bulunan esnaf ve çalışanlar katıldı.