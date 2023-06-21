Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti’nde kısa süre önce yürürlüğe giren motosiklet giriş yasağı, bölge esnafı tarafından protesto edildi. Antik kente girişi araçlarıyla kapatan bir grup esnaf, yasağın kimseye sorulmadan alındığını savundu. Öte yandan antik kente hasta ihbarına giden bir ambulans, yol kapalı olduğu için geri dönmek zorunda kaldı.

Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu - 1

Antalya’nın ünlü turizm bölgelerinden Side’de esnaf, UKOME'nin Side Antik Kenti'ne motosiklet girişinin yasaklanması yönündeki kararını protesto etti. Bir haftadır uygulanan yasağa karşı çıkan esnaf, otomobilleriyle yolu kapattı.

Side Müzesi önünde gerçekleşen eyleme antik kette iş yerleri bulunan esnaf ve çalışanlar katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu - 2

Antik kente tek giriş yolu olan Portikli Cadde'de yapılan eylem nedeniyle trafik tamamen durdu. Eylem sırasında jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, antik kente gelen turist kafileleri olayı merakla izledi.

Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu - 3

Eylemin amacının antik kentte uygulanan motosiklet yasağına dikkati çekmek olduğunu belirten esnaf, kendilerinin de antik kente motorlu araç ya da motosiklet girmesini istemediklerini ancak buna bir düzenleme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu - 4

Eylem sırasında yol kapalı olduğu için Side Antik Kenti'ne hasta ihbarına giden bir ambulans geri dönmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri, hasta için geldiklerini ancak girmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek, ara sokaklardan içeri girmek için yol arayacaklarını, bulamazlarsa yapacak bir şeyleri olmadığını belirterek geri döndü.

Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu - 5

Eylemci esnafla görüşen Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, yapılanın uygun olmadığını, Side'ye yakışmadığını ve sağlık ekibinin bile geri dönmek zorunda kalmasının çok sıkıntı veren bir durum olduğunu söyleyerek, uyarıda bulundu. Komutanın uyarısının ardından esnaf yolu açtı. 

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