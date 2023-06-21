Turizm merkezinde esnaftan “motosiklet yasağı” protestosu

Eylem sırasında yol kapalı olduğu için Side Antik Kenti'ne hasta ihbarına giden bir ambulans geri dönmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri, hasta için geldiklerini ancak girmelerinin mümkün olmadığını söyleyerek, ara sokaklardan içeri girmek için yol arayacaklarını, bulamazlarsa yapacak bir şeyleri olmadığını belirterek geri döndü.