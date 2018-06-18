Türk askeri Menbiç'in dış mahallelerine girdi (Membiç'ten ilk kareler)
NTV Haber
Yerel kaynaklar, ABD ile uzlaşma çerçevesinde Türk askerinin Menbiç'in dış mahallelerine girdiğini belirtti. Türk askerlerinin dış mahallelerde devriyeye başladığı ifade ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin bugün Menbiç'te göreve başladığını söyledi. Menbiç'teki devriye faaliyetiyle ilgili TSK'dan da açıklama yapıldı.
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1Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı askerler, Dadak köyü bölgesinde ve Sacu nehri boyunca görüldü. Anadolu Ajansı'nın bölgedeki muhabirinin verdiği bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Amerikan ordusu Menbiç'in kuzeyinde çeşitli faaliyetler yürütüyor.
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2Türk askeri henüz tam olarak Menbiç'e girmedi. Mutabakat çerçevesinde yapılacak ortak devriye görevi için hazırlık yapılıyor.
Bu faaliyetler çerçevesinde Sacu nehri hattı boyunca ortak devriye koordinasyon faaliyeti gerçekleştirildi.
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3Türk ve Amerikan askerlerinin bugünkü faaliyeti sona erdi. Ortak devriye koordinasyon faaliyetlerinin önümüzdeki günlerde Menbiç'in batısında ve kuzeyinde çeşitli yerlerde yinelenecek.
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TSK'DAN AÇIKLAMATSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır"
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