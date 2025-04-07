Türk balı, 57 bin liradan satışa çıktı
Artvin’in Arhavi ilçesinde hasat edilen “Peri Balı”nın tarihi 17’nci yüzyıla dayanıyor. Her sene sınırlı miktarda toplanan balın şişesi 1500 dolardan satışa çıkarıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde toplanan “Peri balı” (Elvish Balı) 150 mililitrelik şişesinde 1,500 ABD dolarından (yaklaşık 57 bin TL) satışa çıktı. Balın tanıtıldığı ve satışının yapıldığı internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, bu sene toplam 20 kilo bal toplanırken, “Peri balı” 100 şişelik stokla sınırlı sayıda satışa sunuldu ve şu ana kadar 69 şişesi satıldı.