Türk balı Harrods'ta satışta: 150 gramı 57 bin lira

"CEVAP ÇOK BASİTTİ AMA ULAŞMAK ZORDU"

Balın tarihi hakkında ayrıca şu bilgiler paylaşıldı: “Sert iklim ve zorlu coğrafik koşullara rağmen Lazlar, yüzyıllarca bu topraklarda var oldu. Hayatta kalmak için güçlü, enerjik ve sağlıklı olmaları gerekiyordu. Ancak, bu şartlar altında hayatta kalmayı nasıl başarabilirlerdi? Cevap çok basitti ama elde etmesi de bir o kadar zordu. Sadece yüksek rakımda, arınmış bölgelerden gelen baldan bir kaşık tüketmeleri gerekiyordu. Çocuklarına bu baldan veriyorlardı. Hasta olduklarında rahatsızlıklarını bu balla tedavi ediyorlardı. Bu, onların daha sağlıklı ve uzun ömürlü bireyler olmasına yardımcı oldu. Bu kültür, nesilden nesile geçti.”