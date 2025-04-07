Türk balı Harrods'ta satışta: 150 gramı 57 bin lira
Artvin'de üretilen bal, dünyanın en ünlü lüks mağazası Harrods'ta satışa çıktı. 150 gram bal için bin 500 dolar isteniyor. Elvish markalı baldan yılda 20 kilo üretiliyor ve sadece 100 şişe satışa sunuldu.
Artvin’in Arhavi ilçesinde toplanan “Peri balı” (Elvish Balı) 150 mililitrelik şişesinde 1,500 ABD dolarından (yaklaşık 57 bin TL) satışa çıktı. Balın tanıtıldığı ve satışının yapıldığı internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre, bu sene toplam 20 kilo bal toplanırken, “Peri balı” 100 şişelik stokla sınırlı sayıda satışa sunuldu ve şu ana kadar 69 şişesi satıldı.