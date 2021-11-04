Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti: Dünya literatürüne girdi

Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güley Kurt Coşkun ve öğrencisi Dr. Sevgi Kuş ile Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melih Ertan Çınar tarafından, ülkemizin Karadeniz ve Marmara kıyılarında dağılım gösteren Nephtyidae (Annelida) familyası üyeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma sonucunda saptanan 6 poliket türünden iki tanesi bilim dünyası için ilk kez adlandırılıp tanımlandı.

Türlerden birisi tip lokalitesi olan “Sinop” şehrine atfen Nephtys sinopensis, diğeri ise Türkiye’ye atfen inermonephtys turcica olarak isimlendirildi.