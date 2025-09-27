Türk denizcilik tarihinin gururu Preveze Deniz Zaferi 487 yaşında ( Preveze Deniz Zaferi tarihi)
Türk denizcilik tarihinin önemli dönüm noktalarından Preveze Deniz Zaferi 487 yaşında. Zaferin kazanıldığı 27 Eylül, her yıl "Deniz Kuvvetleri Günü" olarak coşku ve heyecanla kutlanıyor.
Akdeniz'de Osmanlı hakimiyetini kesin olarak belirleyen Preveze Deniz Savaşı, 27 Eylül 1538'de Osmanlı Devleti Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayreddin Paşa liderliğindeki Osmanlı Donanması ile Cenevizli Amiral Andrea Doria komutasındaki müttefik Haçlı Donanması arasında meydana geldi.
Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı Donanması'nın Ege'deki bir dizi adayı Venediklilerden alması, Akdeniz'de ticari ve askeri çıkarları bulunan Avrupa devletlerini harekete geçirdi.