Türk denizcilik tarihinin gururu Preveze Deniz Zaferi 487 yaşında ( Preveze Deniz Zaferi tarihi)

Osmanlı ilerlemesini durdurmak isteyen Avrupa; İspanya, Papalık ve Avusturya ittifakına Venedik, Portekiz, Malta ve Ceneviz'in de katılımıyla Amiral Doria kumandasında büyük bir Hıristiyan donanması oluşturdu.



Elindeki güçle, Osmanlılara ait Preveze Kalesi'ni kuşatan Amiral Doria, Türk donanmasının gelmesi üzerine Venedik egemenliğindeki Korfu'ya çekildi.



Bu süreçte Arta Körfezi'ne giren Osmanlı Donanması, her açıdan daha üstün olan Haçlı Donanması'nı açık denizde savaşmaya zorladı.



Osmanlı'nın "oyalama savaşı" vereceğini düşünen Andrea Doria, Barbaros Hayrettin Paşa'nın taktik dehası ve beklenmedik saldırıları karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı.