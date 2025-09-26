Türk Dil Bayramı mesajları 2025: Türk Dil Bayramı nedir, ne zaman kutlanır?
Her yıl coşkuyla kutlanan Türk Dil Bayramı, Türkçenin köklü geçmişine, zenginliğine ve gelecek nesillere aktarılmasına dikkat çekiyor. Dilimizi yaşatma ve doğru kullanma bilincini güçlendiren bu özel gün, 2025 yılında da anılmaya devam ediyor. Peki, Türk Dil Bayramı nedir, ne zaman kutlanır? İşte en güzel Türk Dil Bayramı mesajları ve sözleri.
Türk Dil Bayramı, Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve bilim ile kültür dili olarak güçlendirilmesi amacıyla kutlanan özel bir gündür. Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde 1932 yılında kurulan Türk Dili Tetkik Cemiyeti (bugünkü adıyla Türk Dil Kurumu - TDK), Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden arındırmak ve milli bir kimlik kazandırmak için çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların simgesi olarak da Türk Dil Bayramı ilan edilmiştir.