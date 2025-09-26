Türk Dil Bayramı mesajları 2025: Türk Dil Bayramı nedir, ne zaman kutlanır?

TÜRK DİL BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Türk Dil Bayramı, 26 Eylül ve 13 Mayıs olmak üzere iki farklı tarihte kutlanır, çünkü bu iki tarih farklı olaylara dayanır.



Bu tarih, 26 Eylül 1932’de Dolmabahçe Sarayı’nda Atatürk’ün himayesinde düzenlenen I. Türk Dil Kurultayı’nın açılış gününe atıfta bulunur. 2025 yılında da 26 Eylül Cuma günü Türk Dil Bayramı kutlamaları yapılacak.



13 Mayıs'ta kutlanmasının nedeni, 1277 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey’in “Bundan sonra divanda, dergâhta, bargâhta ve mecliste Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” fermanını ilan ettiği gündür.



Bu tarih özellikle Karamanoğlu Mehmet Bey’in anısına ve Türkçenin resmi dil olarak kabulünün simgesi olarak kutlanır.