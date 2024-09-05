Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı

Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralandı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir.” dedi.

Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı - 1

Türk Hava Yolları uçağı türbülansa girdi, uçaktaki 6 kişi yaralandı.

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Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı - 2

TÜRBÜLANS İNİŞE KISA SÜRE KALA YAŞANDI

İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süra kala türbülansa girdi.

Türbülans nedeniyle 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralandı.

Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı - 3

THY'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı - 4

UÇAKTA 214 YOLCU VARDI

“TK24 sefer sayılı İstanbul (IST) – Taipei (TPE) uçuşumuzu icra eden TC-JJE kuyruk kodlu uçağımız, Taipei meydana yaklaşık 2 saat mesafede olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 214 yolcumuz ve 17 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 4 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.” diyen Üstün, uçağın sorunsuz şekilde iniş gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı - 5

2 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Üstün, “Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

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