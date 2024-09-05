Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı

2 YOLCU HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Üstün, “Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.