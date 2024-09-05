Türk Hava Yolları uçağı inişe kısa süre kala türbülansa girdi: 6 yaralı
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülansta 4 yolcu ile 2 kabin görevlisi yaralandı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir.” dedi.
Türk Hava Yolları uçağı türbülansa girdi, uçaktaki 6 kişi yaralandı.