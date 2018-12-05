Türk kahvesini en çok Egeliler içiyor (Dünya Türk kahvesi günü)
ntv.com.tr
Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü! Bir araştırmaya göre Türk kahvesini en çok Egeliler içiyor.
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1Türkiye'de yedi bölgenin Türk kahvesi haritası çıkarıldı.
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25 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kahve Dünyası tarafından yapılan araştımada, her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesi içtiği görüldü.
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3Kahve içenlerin yüzde 77'si gibi büyük çoğunluğunun tercihini Türk kahvesinden yana kullanıdğı, sonra filtre kahve ve cappucino geliyor.
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4Günde ortalama bir fincan Türk kahvesi içiliyor, günde 2-3 fincan tüketenleirn oranı Ege Bölgesi'nde yüzde 34.
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5Türk kahvesinin en az içildiği böle Doğu Anadolu...