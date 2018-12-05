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Türk kahvesini en çok Egeliler içiyor (Dünya Türk kahvesi günü)

ntv.com.tr

Bugün Dünya Türk Kahvesi Günü! Bir araştırmaya göre Türk kahvesini en çok Egeliler içiyor.

  • 1

    Türkiye'de yedi bölgenin Türk kahvesi haritası çıkarıldı.
  • 2

    5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla Kahve Dünyası tarafından yapılan araştımada, her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesi içtiği görüldü.
  • 3

    Kahve içenlerin yüzde 77'si gibi büyük çoğunluğunun tercihini Türk kahvesinden yana kullanıdğı, sonra filtre kahve ve cappucino geliyor.
  • 4

    Günde ortalama bir fincan Türk kahvesi içiliyor, günde 2-3 fincan tüketenleirn oranı Ege Bölgesi'nde yüzde 34.
  • 5

    Türk kahvesinin en az içildiği böle Doğu Anadolu...
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