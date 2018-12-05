Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü)

5 Aralık Türk Kahvesi Günü tüm dünyada kutlanıyor. Bir araştırmaya göre Türk kahvesini en çok Egeliler içiyor. İşte Türkiye'de yedi bölgenin Türk kahvesi haritası...

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2018 - 11:30 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 12:06

Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü) - 1

'de yedi bölgenin Türk kahvesi haritası çıkarıldı.

Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü) - 2

Yapılan araştımada, her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesi içtiği görüldü.

Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü) - 3

Kahve içenlerin yüzde 77'si gibi büyük çoğunluğunun tercihini Türk kahvesinden yana kullanıdğı, sonra filtre kahve ve cappucino geliyor.

Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü) - 4

Günde ortalama bir fincan Türk kahvesi içiliyor, günde 2-3 fincan tüketenleirn oranı Ege Bölgesi'nde yüzde 34.

Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü) - 5

Türk kahvesinin en az içildiği bölge ise Doğu Anadolu.

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