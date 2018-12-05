Türk kahvesini en çok kim içiyor? (5 Aralık Dünya Türk kahvesi günü)

Haberler - ntv.com.tr 05.12.2018 - 11:30 | Son Güncelleme : 05.12.2021 - 12:06
Türkiye'de yedi bölgenin Türk kahvesi haritası çıkarıldı.
Yapılan araştımada, her 100 kişiden 95'inin Türk kahvesi içtiği görüldü.
Kahve içenlerin yüzde 77'si gibi büyük çoğunluğunun tercihini Türk kahvesinden yana kullanıdğı, sonra filtre kahve ve cappucino geliyor.
Günde ortalama bir fincan Türk kahvesi içiliyor, günde 2-3 fincan tüketenleirn oranı Ege Bölgesi'nde yüzde 34.
Türk kahvesinin en az içildiği bölge ise Doğu Anadolu.