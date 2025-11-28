Türk Kaplanı'nın arşivi açıldı, Anadolu'nun fotoğraf hazinesi ortaya çıktı

Fahreddin Paşa ve askerleri bir taraftan düşmanla, diğer taraftan açlık ve hastalıkla mücadele etti ve bu sırada Filistin Osmanlı'nın elinden çıktı. En yakın Osmanlı kuvvetleri Medine’den bin 300 kilometre uzakta kalmıştı. Osmanlı Devleti savaştan yenilgiyle çıktı ve Mondros Mütarekesi imzalandı. Mütarekenin 16. maddesine göre teslim olması gereken Fahreddin Paşa buna yanaşmadı.