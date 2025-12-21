Türk kaptan internet kablosu yüzünden tutuklandı
21.12.2025 12:48
DHA
Bir gemide dördüncü kaptan olarak görev yapan Ali Yol, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki ay önce gemiden denize düşen demirin internet kablolarına zarar vermesi gerekçesiyle tutuklandı. Yol'un ailesi destek bekliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türk bir kaptan tutuklandı.
Samandağlı denizci Ali Yol'un dördüncü kaptan olarak görev yaptığı geminin iddiaya göre iki ay önce Kızıldeniz geçişi sırasında demiri kazara düştü.
Bir süre sonra durumu fark eden mürettebat, geri dönerek demiri aldı. Ancak düşen demirin Abu Dabi'de deniz altından geçen internet kablolarına zarar verdiği öne sürüldü.
Olayın ardından gemi kaptanı ile birlikte dördüncü kaptan olarak görev yapan Ali Yol gözaltına alınıp, tutuklandı.
Başlangıçta kısa sürede serbest bırakılacakları belirtilmesine rağmen, aradan geçen zamana karşın herhangi bir somut gelişme yaşanmadı.
AİLESİ YARDIM BEKLİYOR
Ali Yol'un kardeşi Selim Yol, ağabeyinin serbest bırakılması için ilgili kurumlara başvuruda bulunduklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.
Bu süreç içinde ağabeyiyle yalnızca bir kez telefonda görüşebildiğini anlatan Selim Kol, "Ağabeyim astım hastasıdır. Bu süre zarfında 20–25 kilo verdiğini, yemek yiyemediğini ve artık uyuyamadığını söylemektedir." ifadelerini kullandı.
Selim Kol şöyle devam etti:
"- Gözaltına alındığında yalnızca üzerindeki kıyafetlerle alınmış, bugüne kadar üstünü değiştirebileceği bir kıyafet, duş alabileceği imkan ya da üstünü örtecek bir örtü verilmemiştir.
- Bulunduğu ortamın çok soğuk olduğunu ve artık durumunun çok kötü olduğunu ifade etmektedir. Vücut direncinin düşmesinden ve kendisine bir şey olmasından ciddi şekilde endişe ediyoruz.
- Başvurduğumuz hiçbir yerden hala net bir sonuç alamıyoruz. Sürekli 'Bugün- yarın serbest bırakılacak' denmesine rağmen somut bir gelişme yaşanmıyor. Bizim tek talebimiz; soruşturma tamamlanana kadar ağabeyimin gemiye geri bırakılması ya da Türkiye’ye dönmesine izin verilmesidir.
- Allah korusun, başına kötü bir şey gelmesinden korkuyoruz. Artık sesimizin duyulmasını istiyoruz."
Yol'un annesi Yıldız Yol ise "Çocuğum iki aydır hasta ve artık dayanacak gücü kalmadı. Bunalıma girdi. ‘Anne, ne olur beni buradan çıkarın’ diye yalvarıyor. Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Burada ilgilenen, destek olan herkesten Allah razı olsun. Herkes elinden geleni yaptı, yardımcı oldu. Ancak oradan hiçbir şekilde bir şey yapamıyoruz, elimiz uzanmıyor." diye konuştu.