Türk Kızılay, İstanbul'a gıda desteğini sürdürüyor
Türk Kızılay, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, toplanma alanlarında bulunan vatandaşlara 350 bin kişilik gıda desteği verdi.
Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da 3 binden fazla gönüllü ve çalışan, 100'den fazla ikram aracıyla hizmet verildiğini, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki ana sorumluluğu olan gıda hizmetini hızla devreye alan Türk Kızılayın, ilk saatlerden itibaren İstanbul genelinde toplanma alanlarına yönelen vatandaşlara kesintisiz destek sağladığı belirtildi.