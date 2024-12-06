Türk öğrenciler yapay zekalı su altı aracı ile Norveç yolcusu

TEKNOFEST'TE İKİ ÖDÜL

Hatipoğlu, takımın TEKNOFEST yarışması vesilesiyle oluştuğunu, TEKNOFEST gibi organizasyonların bütünleştirici olduğunu dile getirdi.



Ekibin kurulmasıyla söz konusu teknolojinin geliştiğini vurgulayan Hatipoğlu, şöyle devam etti:



"TÜBİTAK'tan destek alıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz proje TÜBİTAK projeleri içinde yer alıyor. Aynı zamanda HAVELSAN'dan da maddi ve teknik destek alıyoruz. Bu destekler sayesinde projelerimiz daha hızlı ve neticeye ulaşır hale geliyor. Su altı aracı otonom şekilde endüstriyel, askeri, sivil ve arama kurtarma anlamında birçok alanda fayda sağlayabilir, petrol rafinelerinde, dünyanın birçok yerinde, denizin ortasında. Bu istasyonlardaki petrol yakıtlarının bizlere ulaşması için bir hat bulunuyor. Bu ulaşım hattında belli başlı tahribatlar oluşuyor. Bu tahribatlar şimdiye kadar dalgıçlarla veya insan gücüyle yapılıyordu. Bu hem sektörel anlamda insan sağlığını tehlikeye atıyor, aynı zamanda da endüstriyel anlamda maddi kayba yol açıyor. Araçlar sayesinde bu maddi kaybı minimuma indirip, aynı zamanda insan sağlığına etkisini azaltıp, bunları güvenli, ucuz ve güvenilir halde yapmayı hedefliyoruz."