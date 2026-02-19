Türk SİHA'larından Baltık Denizi'nde gövde gösterisi
19.02.2026 02:46
Son Güncelleme: 19.02.2026 03:03
AA
Türkiye'nin savunmasında çok önemli bir görev üstlenen silahlı insansız hava araçları (SİHA), NATO'nun Baltık Denizi'nde devam eden tatbikatında da müttefik ülke temsilcilerinden tam not aldı. TCG Anadolu’da konuşlu olan Bayraktar TB3 SİHA'lar, olumsuz hava koşullarında da operasyonel görev yeteneğini gösterdi.
Türkiye'nin 2 bin askerle katıldığı NATO’nun Almanya'da devam Steadfast Dart-2026 tatbikatı dondurucu soğukta devam ediyor.
TCG Anadolu'da konuşlu olan Bayraktar TB3 SİHA'lar, kar yağışı ve şiddetli rüzgara rağmen görevini başarıyla yerine getirdi. Sıcaklığın eksi 5 dereceye düştüğü zorlu hava şartlarında uçarak müttefik ülke temsilcilerinden de tam not aldı.
NATO Brunssum Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Komutanı General Ingo Gerhartz, tatbikat kapsamında TCG Anadolu gemisini ziyaret etti. Burada yetkililerden faaliyetler hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Bayraktar TB3'ün uçuşunu ve hedefe atışını da izleyen Gerhartz, hedefin tam isabetle vurulmasını alkışla karşıladı.
Gerhartz, "NATO Komutanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Steadfast Dart 2026 tatbikatına bu kadar önemli ve dikkate değer bir katkı sağladıkları için çok minnettarım." dedi.
Atışın başarılı şekilde yapılmasının ardından Gerhartz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Bayraktar TB3'ün yanına giderek ilgilileri tebrik etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.