Türk Tarih Kurumunun arşivinde yeni dönem

Dijital Tarih Akademisi için sisteme 11 bin 500 fotoğraf yüklediklerini dile getiren Özgen, yine bu proje kapsamda 16 bin nadir eser ve el yazmasını dijitalleştirdiklerini, hem alan uzmanlarıyla hem genel kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı. Ocak ayında açılacak platformla tüm dijital arşivin tek çatı altında toplanacak.