Türk Tarih Kurumunun arşivinde yeni dönem
26.11.2025 12:50
AA
Türk Tarih Kurumu, arşive uzaktan erişilebilme imkanı sağlayan Dijital Tarih Akademisi'ni 2026'da açacaklarını duyurdu.
Bilgiye Erişim Kolaylaşıyor
Türk Tarih Kurumu başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Dijital Tarih Akademisi'nin Türk Tarih Kurumu'nun dijital hali olduğundan bahsetti. Yeni projeyle akademik bilgiye hem genel okuyucunun hem de alanın uzmanları ve akademisyenlerinin rahat erişebilmesi hedefleniyor.
Arşiv Tek Çatı Altında Toplanacak
Dijital Tarih Akademisi için sisteme 11 bin 500 fotoğraf yüklediklerini dile getiren Özgen, yine bu proje kapsamda 16 bin nadir eser ve el yazmasını dijitalleştirdiklerini, hem alan uzmanlarıyla hem genel kamuoyuyla paylaştıklarını aktardı. Ocak ayında açılacak platformla tüm dijital arşivin tek çatı altında toplanacak.
Cemal Paşa'nın Fotoğrafları Dijital Arşivde
Bu proje kapsamında Birinci Dünya Savaşı'nda Suriye Filistin cephesinde komutanlık yapan Cemal Paşa'ya ait 470 nadir fotoğrafta dijitalleştirilerek arşive alındı ve kamuoyuyla paylaşıldı. Fotoğrafların tarihsel bir kaynak olduğunu belirten Özgen, akademik çalışmalara kaynak sağladıklarını vurguladı.