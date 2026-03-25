Türk turistleri fil kovaladı. Dokunmak isteyince safaride kabusu yaşadılar
25.03.2026 10:48
İHA
Güney Afrika'ya giden Türk turistleri fil kovaladı. Kovalamaca bir kişinin file dokunmak istemesiyle başladı.
Güney Afrika'ya geziye giden Mustafa Gül ve 20 kişilik turist kafilesini fil kovaladı. Kovalamacanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Gül, yaşadığı korku dolu anları anlattı.
"HAYVAN ÖFKE PATLAMASI YAŞADI"
Safariye çıkarken görevlilerin kendilerini uyardığını belirterek, ""Fillerle ilgili bilgi verdiler. 'Asla yüksek sesle konuşmayın. Temas etmeye, sarkmaya çalışmayın' dediler. Arkadaşlarımızdan biri file dokunmak isteyince hayvan öfke patlaması yaşadı. Peşimizden gelip kovaladı." dedi.
Safari araç sürücüsünün tecrübesiyle filin saldırısından kurtulduklarına anlatan Gül, arkadaşlarından bir kısmının 'fil bir şey yapmaz' sözleriyle soğukkanlı davrandığını da söyledi.
"İNSANA HAYATINDA KAÇ KEZ FİL SALDIRIR"
"11 yıldır orada çalışan tur rehberi hayatında ilk defa böyle bir şeyle karşılaştığını söylediğini de belirten Gül, "Ölümden döndük. Bize saldıran fil 5 ton ağırlığında. İnsana hayatında kaç kez fil saldırabilir. Bu ülkede fil görmeden ölenler var. Biz fil saldırma lüksü bile yaşadık." diye konuştu.