Türk uzay yolcusu için geri sayım

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna başlamasına saatler kaldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Fırlatma törenine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Uzay aracı bu gece fırlatılacak, kenetlenme ise Cuma günü öğle saatlerinde gerçekleşecek. Fırlatma öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü.

Türk uzay yolcusu için geri sayım - 1

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu için artık saatler kaldı. 4 kişiden oluşan uzay ekibini taşıyacak SpaceX Dragon uzay aracı 18 Ocak saat 01.11'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme ise; 19 Ocak saat 13.15'te gerçekleşecek.

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Türk uzay yolcusu için geri sayım - 2

Fırlatmaya kısa bir süre kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ile video konferans aracılığıyla görüştü. 

Erdoğan'ın, "Uzay görevi icra eden ilk vatandaşımız sen olacaksın. Milletimize gerçekten büyük bir gurur yaşatacaksın. Hazır mısın?" diye sorması üzerine Gezeravcı, alınlarının akıyla bu görevi icra edecek şekilde hazır olduklarını belirtti.  

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk Türk astronot Gezeravcı ile görüştü

Türk uzay yolcusu için geri sayım - 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu görev hem bilim misyonu hem de çocuklarımıza, gençlerimize ilham kaynağı olması yönüyle çok çok kıymetli. İnşallah bu yeni bir başlangıç olacak. Bu misyonun devamını getireceğiz. Hedefi hep daha yükseğe taşıyacağız. Sana ve ekip arkadaşlarına başarılar diliyoruz. Sağlıcakla bu görevi tamamlamanı temenni ediyorum. Rabb'im yar ve yardımcın olsun. Yolun açık olsun."

Gezeravcı da "Gelecek nesillerimize, hayallerimizi sınırlandıran bu perdeyi açmaya vesile olduğunuz için sizlere minnettarız. Çok teşekkür ederiz. Aksiyon 3 ekibinin selamlarını iletiyorum." dedi.

Türk uzay yolcusu için geri sayım - 4

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve bilim insanlarından oluşan bir heyet, Fırlatma törenine katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti.

Türk uzay yolcusu için geri sayım - 5

Fırlatma töreni, İstanbul ve Ankara’daki meydanlardan da takip edilebilecek.
Taksim ve Kızılay meydanlarında kurulan özel çadırlardan birçok ilde de bilim merkezlerinde izlenebilecek.

Türk uzay yolcusu için geri sayım - 6

Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştirecek.

Türk uzay yolcusu için geri sayım - 7
Türk uzay yolcusu için geri sayım - 8
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