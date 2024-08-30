Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı… Büyük zafer, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların merkezi ise Başkent Ankara… Ankara kutlamalar kapsamında nefes kesen bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.
102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.
Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.