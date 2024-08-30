Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı… Büyük zafer, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Kutlamaların merkezi ise Başkent Ankara… Ankara kutlamalar kapsamında nefes kesen bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 1

102 yıl önce bugün Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz, Türk ordusunun zaferiyle sonuçlandı.

Büyük zafer, bugün tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Yurttan 30 Ağustos Zafer Bayramı manzaraları

TÜRKİYE HABERLERİ

Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 2

Kutlamaların merkezi konumundaki Ankara’da ise nefes kesen bir gösteri vardı.

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi.
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 3

Tören sonrası Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Anıtkabir çevresinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 4

Gösteri, heyecan dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 5
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 6
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 7
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 8
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 9
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 10
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 11
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 12
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 13
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 14
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 15
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 16
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 17
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 18
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 19
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 20
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 21
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 22
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 23
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 24
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 25
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 26
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 27
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 28
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 29
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 30
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 31
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 32
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 33
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 34
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 35
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 36
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 37
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 38
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 39
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 40
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 41
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 42
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 43
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 44
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 45
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 46
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 47
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 48
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 49
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 50
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 51
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 52
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 53
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 54
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 55
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 56
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 57
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 58
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 59
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 60
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 61
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 62
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 63
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 64
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 65
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 66
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 67
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 68
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 69
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 70
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 71
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 72
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 73
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 74
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 75
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 76
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 77
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 78
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 79
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 80
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 81
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 82
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 83
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 84
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 85
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 86
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 87
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 88
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 89
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 90
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 91
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 92
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 93
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 94
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 95
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 96
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 97
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 98
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 99
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 100
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 101
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 102
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 103
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 104
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 105
Türk Yıldızları’ndan Ankara’da nefes kesen saygı uçuşu - 106
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