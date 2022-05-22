Türk zırhlısı Yörük, ilk görevine Afrika’da başladı

Segmentindeki diğer araçlara kıyasla daha yüksek hız ve üstün koruma sunması sayesinde Yörük 4x4, VIP konvoylarında koruma aracı olarak da kullanılabiliyor.

Araç, 7,62 ve 12,7 milimetre makineli tüfek, 40 milimetre bomba atar, hava ve tanksavar gibi silah sistemleriyle donatılabiliyor.

8 ton ağırlığa, 4 ton taşıma kapasitesine sahip Yörük 4X4, 7 kişiye kadar personel taşıyabiliyor.

Zorlu hava ve arazi şartlarında emniyetli malzeme ve mühimmat taşımak amacıyla Yörük 4X4’ün pikap versiyonu da geliştirildi. Yörük pikap, silah taşıyıcı olarak kullanıcısına ateş desteği vermek için de kullanılabiliyor.