Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor)

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı gemideki kayıp 7 personeli arama çalışmaları 45 gündür devam ediyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.