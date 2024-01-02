Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor)

Karadeniz’deki fırtına nedeniyle Zonguldak açıklarında batan Kafkametler isimli geminin, kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 45’inci gününde sürüyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.

Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor) - 1

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı gemideki kayıp 7 personeli arama çalışmaları 45 gündür devam ediyor.

Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor) - 2

Çalışmalara, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de katılıyor.

Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor) - 3

Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.

Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor) - 4

Bu arada aynı tarihte ikiye bölündükten sonra sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı Pallada isimli kargo gemisinin söküm çalışmalarına devam ediliyor.

Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor) - 5

NE OLMUŞTU?

Rusya’dan İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım 2023’te Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı’ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5’inin cesedine ulaşılmıştı.

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