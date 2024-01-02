Türk denizcilerden 45 gündür iz yok (Zonguldak’ta batan geminin kayıp 7 personeli aranıyor)
Karadeniz’deki fırtına nedeniyle Zonguldak açıklarında batan Kafkametler isimli geminin, kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 45’inci gününde sürüyor. Gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmaları yürütüyor.
Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı gemideki kayıp 7 personeli arama çalışmaları 45 gündür devam ediyor.Karadan ve denizden gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetlerinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD görevlileri ile diğer ekipler yer alıyor.