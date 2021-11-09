Türkeş'ten yadigar: Haftada bir kez trafiğe çıkıyor

Ertek, aracın boya haricinde orijinal olduğunu belirterek, “İnsanların araca çok fazla ilgisi var. Herkes ilgiyle bakıyor. Bu araçtan inenler başka araca binmek istemiyor. Fotoğraf çekilmek isteyen, bizi bir tur gezdir diyen ve düğününde kullanmak isteyen çok kişi var. Bu araç tamamen orijinal, sadece boyası orijinal değil. Kesinlikle her şeyi dört dörtlük muhafaza edilmiş. Alparslan Türkeş’in ilk sahibi olması benim için gurur verici. İnsanlar duyunca şaşırıyor” şeklinde konuştu.